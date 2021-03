Els "Boosters" al rescat de la teva pell

Contingut patrocinat

Les mascaretes i l'hivern produeixen una doble agressió a la nostra pell.

Ja comencem a notar al nostre cutis els efectes de l'ús continuat de les mascaretes que se sumen a les inclemències del clima hivernal.

La nostra pell ha de reparar-se i preparar-se per rebre la primavera

Els metges de Policlínic Terrassa coincideixen en que aquesta primavera seran tendència els tractaments mèdics estètics amb "Boosters" o estimuladors facials.

Aquests tractaments reparadors cel·lulars estan dissenyats per rescatar la nostra pell i proporcionar-li un efecte de rejoveniment flash, tornant-la més radiant, lluminosa i tersa.

Un dels Boosters per excel·lència és el Profhilo, que té l'avantatge de ser de doble acció:

· D'una banda, hidrata la pell de dins cap a fora pel seu contingut en àcid hialurònic intel·ligent de gran puresa que combina alt i baix pes molecular; el que també li permet actuar com a depurador de Radicals Lliures i suavitzar arrugues fines.

· D'altra banda, un còctel d'ingredients d'alliberament lent estimula la producció de col·lagen i elastina proporcionant-nos tonicitat, redensificació i fermesa a la pell. Una acció bio-revitalitzadora que es tradueix en un aspecte més jove.

Indicat per al rejoveniment facial i també en altres àrees com el coll, l'escot i les mans, Profhilo és el Booster per excel·lència que rescatarà la nostra pell proporcionant-nos uns resultats totalment naturals, sense alterar la fisonomia, ja que no ens dóna volum a la zona.

Es poden observar els seus efectes immediatament, encara que és als quinze dies quan el resultat és més evident.

PER QUÈ ÉS TAN IMPORTANT EL COL·LAGEN I L'ELASTINA EN EL REJOVENIMENT?

El col·lagen és la proteïna que sosté la pell i compon la major part de la nostra dermis. La seva manca provoca una falta de fermesa i la conseqüent aparició de flacciditat.

Igual que el col·lagen l'elastina també és una proteïna i com el seu nom indica és l'encarregada de la flexibilitat i elasticitat del teixit, tot gràcies a la seva capacitat d'estirament.

És a partir dels 25 anys quan el nostre organisme disminueix la producció de col·lagen i d'elastina i durant la menopausa encara s'alenteix més a causa de la reducció de producció d'estrògens.

