Dra. Elena Arrondo:"La meitat de les persones amb glaucoma no saben que el pateixen"

Dra. Elena Arrondo:

12.03.2021 | 07:30

El glaucoma és una malaltia crònica, la qual afecta, actualment, més de 80 milions de persones arreu del món.

Parlem amb la Dra. Elena Arrondo, oftalmòloga experta en aquesta malaltia, de l'IMO Grup Miranza, amb motiu de la Setmana Mundial del Glaucoma, que enguany finalitza el 13 de març.

Per què es produeix el glaucoma?

El glaucoma és una malaltia multifactorial. El principal factor de risc és la hipertensió ocular, la qual es produeix per un desequilibri entre la producció i l'eliminació de l'humor aquós (líquid present a l'interior de l'ull). Aquest s'acumula i causa un augment de la pressió intraocular que, al seu torn, danya progressivament el nervi òptic, cosa que causa, amb el pas del temps, una pèrdua de visió irrecuperable.

Qui pot desenvolupar la malaltia?

Certs grups de persones són més propenses a desenvolupar un glaucoma, com els més grans de 60 anys o els que tenen antecedents familiars. També sabem que les persones amb miopies o hipermetropies elevades tenen més risc, així com els de raça negra o asiàtica. D'altra banda, certes malalties o condicions oculars el poden desencadenar, com ara una uveïtis, patir un traumatisme o cirurgies de la còrnia o de la retina.

Com podem saber si tenim glaucoma?

El glaucoma és conegut com el "lladre silenciós de la visió". Això es deu al fet que no dona símptomes, com ara mala visió, fins a fases molt avançades, quan el nervi òptic ja està danyat i la pèrdua visual és irreparable.

Un clar exemple és que s'estima que la meitat de les persones que el pateixen no ho saben. Per això, sempre insistim en la importància de fer-se revisions oculars periòdiques, cada any o cada dos anys, segons el cas, especialment si el pacient pateix factors de risc.

Com es tracta?

El tractament del glaucoma és "conservador", això significa que totes les teràpies estan dirigides a frenar-ne el desenvolupament per evitar que el pacient continuï perdent visió. També és important posar-se en mans d'un oftalmòleg expert i coneixedor de la patologia: els especialistes en glaucoma seguim diferents "graons terapèutics" segons el cas de cada pacient: amb col·liris, làser o cirurgia. Tots tenen l'objectiu de disminuir la pressió intraocular, per tal de frenar el mal que és produeix en el nervi òptic i en la visió del pacient, principalment perquè la pèrdua visual té un paper fonamental en la seva qualitat de vida.

Actualment s'investiguen nous tractaments?

Aquests últims anys han sorgit molts tractaments amb nous fàrmacs o dispositius quirúrgics mínimament invasius. No obstant això, actualment hi ha diversos projectes de recerca en marxa sobre una nova via terapèutica: la neuroprotecció. Aquesta és molt prometedora perquè consistirà a protegir el nervi òptic i, inclús regenerar-lo. Esperem que pugui estar disponible en un futur pròxim.

Canal Glaucoma

Com s'hi veu realment amb glaucoma? Com seran les noves teràpies per tractar-lo? Quines són les bases genètiques de la malaltia? Quan s'ha detectat el glaucoma, com es pot millorar la qualitat de vida del pacient? Aquests són alguns dels dubtes que els experts en glaucoma de l'IMO Grup Miranza resoldran a través del Canal Glaucoma, una plataforma digital i divulgativa que l'Institut ha llançat amb motiu de la Setmana Mundial d'aquesta malaltia.

Informa-te'n a www.canalglaucoma.com i, si tens dubtes, sol·licita visita amb l'especialista en glaucoma.