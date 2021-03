Trombes, de l'origen a la prevenció Trombes, de l'origen a la prevenció

Salut vascular

Trombes, de l'origen a la prevenció

04.03.2021 | 04:00

La sang circula per les nostres artèries des del cor cap als peus. Un cop al peu, la sang torna per les venes cap al cor, i d'aquest va cap als pulmons per oxigenar-se. De vegades, però, es pot formar un coàgul sanguini en una vena profunda, pot interrompre la circulació i produir la inflamació de la zona; això s'anomena trombosi venosa profunda. També pot passar que el coàgul es trenqui i una part arribi a altres òrgans, aturant-hi la circulació. Si el trombe "viatja" per les venes en direcció al cor i arriba als pulmons, hi pot obstruir una o més artèries pulmonars i impedir el pas de la sang; així es crea un tromboembolisme...