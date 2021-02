Coneix el tractament amb ozó per combatre el dolor de lesions múscul-esquelètiques

Contingut patrocinat

22.02.2021 | 04:00

L'ozonoteràpia consisteix en aplicar una mescla d'oxigen i ozó amb finalitat terapèutica.

És un tractament que s'utilitza des de fa anys en diferents especialitats mèdiques, tot i que és en traumatologia on s'utilitza amb més freqüència i èxit.

L'ozonoteràpia és molt beneficiosa pel nostre organisme, millora el dolor articular i a més estimula la regeneració cel·lular. Donada la seva naturalesa l'ozó té un efecte antiinflamatori, analgèsic, antisèptic, antioxidant i revitalitzant.

El poder de l'ozonoteràpia per a lesions múscul-esquelètiques millora significativament la qualitat de vida del pacient. En moltes ocasions disminueix la necessitat d' analgèsics/antiinflamatoris, i pot evitar la cirurgia.

A la Unitat de Dolor de Grup Policlínic i depenent de cada cas particular, administren el tractament d'ozonoteràpia de diferents formes.

INFILTRACIÓ

És molt eficaç en casos on s'ha de tractar lesions de columna, com lumbàlgies cròniques, i s'administra en diferents sessions. També és molt eficient per tractar :

- Artrosi de maluc

- Artrosi de genolls i mans

- Tendinitis d'espatlla i colze

AUTOHEMOTRANSFUSIÓ

El Dr. Àlex Pairó traumatòleg de la Unitat de Dolor de Grup Policlínic ens explica que per fer el tractament d'autohemotransfusió es barreja una petita quantitat de sang del pacient amb l'ozó produint així una important millora física en general.

Està indicat en fibromiàlgia reumàtica, fatiga crònica, dolors articulars generalitzats i artritis poliarticular crònica.

També té altres beneficis com:

- Redueix l'insomni

- Aporta vitalitat

- Millora l'estat d'ànim i els dolors articulars en general

- Estimula el sistema immunològic i augmenta les defenses de l'organisme

BOSSES D'OZÓ

Se sol usar en pacients amb artrosis o artritis a les mans i els dits. D'aquesta manera, col·locant una bossa plena d'ozó durant uns minuts, es millora la mobilitat, el dolor i la qualitat articular del pacient.

Es pot combinar l'ozonoteràpia?

Aquest és un tractaments de baix risc i es pot dur a terme de manera individual o combinat. També es pot realitzar com a tractament complementari a teràpies biològiques, com són els factors de creixement plaquetaris o els monòcits.

Unitat del Dolor i Medicina Regenerativa de Grup Policlínic.

Dr. A. Pairó, Col·legiat 27.311 COMB

Dr. D. Adán, Col·legiat 33.454 COMB

