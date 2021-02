Fluor i calci per reforçar les peces

10.02.2021 | 21:05

Per evitar l'aparició de les malalties dentals és important que limitem el consum de carbohidrats i sucres, i que la nostra alimentació sigui rica en dos nutrients. D'una banda, en fluor, que evita l'aparició de càries i reforça l'estructura dental; i, per una altra banda, de calci, que resulta imprescindible per mantenir la mineralització de les dents. Des del Centre Parc del Nord també assenyalen la importància que té, per a la salut bucodental, beure bastant aigua. I també que cal basar la nostra dieta, principalment, en aquests cinc grups d'aliments: cereals, fruites, hortalisses, aliments amb proteïnes i productes lactis. Una mala alimentació,...