Disponible el nou test ràpid d'anticossos als centres de Grup Policlínic

01.02.2021 | 04:00

El resultat és immediat, detectant si el nostre organisme ha generat anticossos de la COVID-19. Tant si hem passat la infecció amb símptomes o sense.

Policlínic Terrassa, centre mèdic de Grup Policlínic, ja realitza aquesta nova prova ràpida de detecció d'anticossos de la Covid-19.

Fins ara el Test serològic era l'únic que ens donava informació de si el nostre organisme, un cop rebut el virus, havia generat anticossos. Calia anar a un laboratori, fer una extracció de sang i esperar unes 24-48 hores fins a tenir el resultat.

Amb el nou test ràpid d'anticossos tot és més senzill i àgil. Una punció al dit és suficient per obtenir una petita mostra de sang que ens donarà el resultat en qüestió de minuts.

Es realitza sense cita prèvia, al centre mèdic i no cal prescripció mèdica.

Aquesta és una prova molt més amable pels infants i la gent gran, així com per a persones sensibles a les analítiques i agulles.

"Els tests amb resultats ràpids, com el test d'antígens, o el d'anticossos, són els més demandats entre els nostres pacients. A més a més, trobem que cada cop més les empreses els fan servir per fer un cribratge entre els seus treballadors per tal de garantir la continuïtat de la seva activitat i salvaguardar la salut dels seus treballadors" ens comenta la Directora de Policlínic Terrassa

Tipus de proves i recomanacions de la Covid-19

PCR:



Amb un bastonet obtenim una mostra nasofaríngia.

No es necessària prescripció mèdica.

Ens dona informació de si s'està contagiat o no.

El resultat el tenim en 24-48h.

Te una sensibilitat extremadament alta durant tot el procés infecciós.

Actualment és l'única prova vàlida que exigeixen alguns països per entrar-hi.

TEST RÀPID ANTÍGENS



Amb un bastonet obtenim una mostra nasofaríngia.

No es necessària prescripció mèdica.

Ens dona informació de si s'està contagiat o no.

Es recomana en pacients simptomàtics.

El resultat és immediat i te una alta sensibilitat en els primers dies de la infecció.

TEST RÀPID ANTICOSSOS



Cal una petita mostra de sang (que aconseguim amb una punció al dit).

No es necessària prescripció mèdica.

Ens dona informació de si s'està contagiat o no, i si el nostre organisme ha generat anticossos.

El resultat el tenim immediatament.

Te una sensibilitat extremadament alta.

TEST SEROLÒGIC



Cal una analítica i enviar la mostra de sang al laboratori.

Cal una prescripció mèdica.

Ens dona informació de si hem passat el virus o l'estem passant, i si el nostre organisme ha generat anticossos.

El resultat el tenim en 24-48h.

Te una sensibilitat extremadament alta.

Preguntes freqüents:

Qui pot fer-se aquests test?



Nens i adults poden realitzar-se la prova.

Es recomana en persones que creuen que poden haver passat d'infermetat (tenen símptomes com falta d'olor o gust), en persones simptomàtiques i/o persones que han estat en contacte amb un positiu de COVID-19 més de 15 minuts, tot i haver portat mascareta.

Les Empreses cada vegada més contracten aquest servei per realitzar cribratges als seus treballadors com a mesura preventiva pel personal i com a eina de tranquil·litat per seguir amb la seva activitat minimitzant riscos.

Quin preu tenen els test?



El preu va des de els 30€ (dels test ràpids) fins als 140€ (de la PCR) per particulars. El servei de tests per a empreses es valora de forma personalitzada en funció del número de treballadors, la necessitat de desplaçar unitats sanitàries al lloc de treball, etc.

Les mútues assistencials de salut actualment no cobreixen el cost d'aquestes proves.

Policlínic Terrassa Carrer Goleta 19, Terrassa. Tel. 902 026 821. info@grup-policlinic.com