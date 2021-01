Com iniciar-se en una vida saludable

27.01.2021 | 20:19

Seguir una correcta alimentació, fer esport i practicar la meditació poden ser tres grans aliats a l'hora d'aconseguir un bon estat físic i mental. Hi ha certs canvis d'hàbits que, per petits que puguin semblar, ens ajudaran a començar en el camí de dur una vida saludable. Allò que en anglès designa el terme "healty".

Omple els plats de colors

Hi ajudarà el fet d'elaborar menús amb verdures o fruites variades de diferents colors, com el taronja, el verd, el vermell, el morat... Aquests plats són més sans i satisfactoris a tots els nivells, perquè no sols entren millor pels ulls produint un bon impacte emocional, psicològic i energètic, sinó que estan carregats de vitamines, nutrients i antioxidants.

Greixos sí, però naturals

Qui va dir que els greixos no són saludables? Només hem de saber triar quins són beneficioses per a la salut, tant vegetals com animals. En el primer cas, podem trobar greixos vegetals saludables en l'alvocat, la fruita seca, les llavors o les olives. Quant a la grassa animal, l'opció més saludable la trobem en els peixos blaus, que contenen molt Omega-3. Podem obtenir-lo també en el salmó, les sardines, la tonyina o el peix espasa.

Lliures de sucre

Suprimir el sucre de la dieta no sols ens ajudarà a perdre pes, sinó també a sentir-nos sans, ja que un consum excessiu de sucre està relacionat amb malalties com l'obesitat, la diabetis, la pressió arterial alta o el colesterol. Però perquè no ens quedem sense aquest sabor dolç, hi ha alternatives, com consumir llaminadures vegetals. Algunes fins i tot resulten aptes per a celíacs i diabètics i són recomanables per a nens, ja que no causen càries.

Beure molta aigua

Estem cansats d'escoltar-ho, però és una realitat que beure aigua resulta una acció vital perquè el nostre cos funcioni adequadament i es mantingui en unes òptimes condicions. Hem d'acostumar-nos a beure entre 1,5 i 2 litres d'aigua al dia per hidratar el cos i eliminar les substàncies tòxiques del nostre organisme.

Fer esport regularment

No és necessari que ens convertim en esportistes d'elit per estar saludables. N'hi ha prou amb adquirir uns certs hàbits que ens facin ser unes persones actives. Es pot començar per sortir a caminar almenys una hora al dia, unes tres o quatre vegades per setmana, i anar augmentant els objectius de mica en mica. És important anar coneixent el nostre cos i els gustos personals a l'hora de trobar l'activitat física que millor s'adapti a les nostres necessitats.

Sopar amb moderació

A mesura que s'acosta l'hora de dormir, els àpats hauran de ser més lleugers. Per això, no tan sols serà bo avançar l'hora del sopar, sinó que també resultarà ideal menjar aliments de baixa càrrega calòrica, com verdures i hortalisses, evitant els carbohidrats o la fruita a la nit. Un sopar perfecte serà peix o carn magra (pollastre, gall d'indi, vedella...), fet a la planxa o al forn, acompanyat d'una bona ració de verdura.

Meditar

És recomanable mantenir la salut mental i adoptar pràctiques que ens ajudin a relaxar la ment i escoltar el nostre cos. Està demostrat que la meditació ajuda a reduir la pressió arterial i a controlar patologies psicològiques com l'insomni, la depressió o l'ansietat. Un consell és dedicar entre 15 i 30 minuts al dia a buidar la ment i relaxar el cos. La meditació, la podem realitzar en dues tandes, de matí i tarda.

Respirar aire fresc

L'aire pur ajuda a renovar la sang als pulmons, que s'omplen d'oxigen per "nodrir" tot l'organisme. A més, aquest procés tendeix a afavorir la relaxació del cos, cosa que resulta clau per mantenir la salut mental, ja que, en respirar profundament, augmenta la producció d'endorfines, les hormones responsables del benestar i de la disminució del dolor.