Farmàcia Mercè Carbó Alsius: experiència i qualitat

Contingut patrocinat

23.01.2021 | 04:00

La farmacèutica Mercè Carbó Alsius és la propietària, des del 2007, d'aquesta farmàcia que es remunta a principis dels anys 70, quan el seu pare va fundar el negoci familiar i se'n va posar al capdavant. Amb el pas del temps, els productes i els serveis que ofereix la farmàcia han anat creixent fins arribar a comptar-ne amb molta diversitat, podent així satisfer les necessitats que han anat sorgint de la seva clientela habitual del barri de Sant Pere, però també de la que s'ha atès de forma puntual.

És bo remarcar que, a més a més de la dispensació de medicaments, preparació individualitzada de la medicació, controls de glucosa i colesterol i la venda de productes veterinaris, la Farmàcia Mercè Carbó Alsius compta també amb un servei de qualitat en nutrició i dietètica, perquè alimentar-se bé és essencial per a la nostra salut i per aconseguir-ho és necessari que els nutrients que introduïm al nostre cos tinguin un correcte funcionament dins l'organisme.

La primera visita amb la professional nutricionista que ofereix aquest servei és gratuïta i les clientes i els clients hi podran trobar tractaments per a la pèrdua de pes, per al colesterol, la hipertensió, la diabetis i el post part, com també el seguiment i assessorament en dietes vegetarianes i veganes o dietes coadjuvants per al tractament de diferents patologies com ara malalties digestives, osteoporosi i molt més.

Un altre servei innovador, i del qual en són experts, que podem trobar a la farmàcia de la Mercè Carbó és el de dermoestètica ja que compten amb les últimes tecnologies d'anàlisi personalitzat del tipus de pell, podent així recomanar la rutina facial de forma individualitzada i adequada per a cada tipus de pell. I és que a la Farmàcia Mercè Carbó Alsius està plenament garantit l'assessorament dels diferents professionals amb què compta atenent les particularitats de cada client i posant a la seva disposició la seva experiència i formació especialitzada.

C/ Major de Sant Pere, 93. 08222 - Terrassa

Tels. 93 783 97 38 / 617 668 063 (whatsapp)

mcarbo001@cofb.net | www.farmaciamercecarboalsius.es