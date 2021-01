La dieta proteica amb tractament personalitzat

Contingut patrocinat

Dr. José Antonio Casermeiro Costa

23.01.2021 | 04:00

El Dr. Casermeiro és un professional especialitzat en macro i micronutrició i compta amb una àmplia experiència en dietes personalitzades. La seva filosofia davant el pacient que vol aprimar-se és diagnosticar primer la causa que origina el sobrepès, comprovar-la amb estudis científics i entendre-la, perquè si aquesta no es modifica, el sobrepès tornarà.

Una de les dietes que es recomana a la consulta del Dr. Casermeiro és la que es basa en un major aportament proteic, una dieta a la qual recorren molts esportistes d'elit i actors per aprimar-se en poc temps. Però s'ha de tenir en compte, segons el doctor, que aquesta dieta es considera més un tractament mèdic que no pas una dieta perquè està desenvolupada per metges i és practicada només per metges especialment formats i posada a disposició dels pacients un cap valorats la seva història clínica i el resultat de les proves complementàries efectuades.

A banda de l'avantatge de formar part de tot un tractament mèdic, aquesta dieta compleix amb les principals demandes que tota bona dieta ha de complir: dura poc temps -per no perdre la motivació-, no es passa gana, la persona se sent bé, s'obtenen resultats clars des del primer dia, s'aprèn a menjar i el pes no es recupera un cop acabada. Però el més important és aprimar-se de forma sana, perdent només greix i mantenint la massa muscular i millorant l'elasticitat i l'aspecte de la pell.

A la consulta del Dr. Casermeiro es garanteix, a més de la seva gran professionalitat, un detallat diagnòstic previ i un mètode personal i no genèric, tenint en compte el tres factors bàsics per a un bon resultat: l'herència genètica, els hàbits alimentaris i el context fisiològic. Una visió globalitzadora i integral de la persona per donar plenes garanties d'èxit.



