Coneixes el teu metabolisme? És el primer pas per estar al teu pes saludable

18.01.2021 | 04:00

Sabies que el nostre cos està format per aigua, greix, proteïna, sals minerals, carbohidrats i vitamines?

Cadascun d'aquests elements està present en els músculs, ossos i òrgans que formen el nostre cos.

El sexe, l'edat i l'estil de vida de cada persona, entre altres factors, ens determinen la proporció adequada de cada element.

També cal tenir en compte el metabolisme que cada persona i calcular les necessitats d'energia segons les activitats i rutines diàries que realitza.

Tot plegat es tracta de fer un vestit a mida entre dieta i exercici per un professional de la nutrició, que a més tindrà en compte altres factors de salut de la persona com ara la seva tensió, els índexs de glucèmia , etc.

A Policlínic Terrassa volem que comencis aquest 2021 cuidant-te.

Sabem que la salut és el més valorat en aquest any i un dels propòsits principals. Per això hem decidit ajudar a tothom que ho desitgi a estar en el seu pes d'una marea saludable.

Ara tens disponible gratuïtament a experts de la Unitat de nutrició de Policlínic Terrassa que estudiaran i elaboraran un pla personalitzat per a tu.

Com contactar-hi? Cal que ho demanis al telèfon 93 515 39 99 o escrivint a info@grup-policlinic.com amb l'assumpte PES SALUDABLE i deixant el teu nom i telèfon.