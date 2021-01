Trastorn bipolar, la dualitat en l'estat d'ànim Trastorn bipolar, la dualitat en l'estat d'ànim

13.01.2021 | 21:08

Celebritats com Demi Lovato, Catherine Zeta-Jones, Mariah Carey o Jean-Claude Van Damme han reconegut que tenen un trastorn bipolar. En si, aquesta alteració suposa que la persona experimenta canvis bruscos en l'estat d'ànim. Aquests consisteixen en "baixades" o depressions, amb intensos sentiments de desesperança, i en "pujades" caracteritzades per una felicitat extrema i desinhibició. A més, pot haver-hi episodis mixtos, en els quals és possible "sentir-se deprimit i alhora tenir inquietud i excés d'activitat", indiquen els especialistes del Royal College of Psychiatrists, la gran associació professional de psiquiatres del Regne Unit. Segons explica...