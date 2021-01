Trastorn bipolar, la dualitat en l'estat d'ànim

Salut mental

13.01.2021 | 21:08

Celebritats com Demi Lovato, Catherine Zeta-Jones, Mariah Carey o Jean-Claude Van Damme han reconegut que tenen un trastorn bipolar. En si, aquesta alteració suposa que la persona experimenta canvis bruscos en l'estat d'ànim. Aquests consisteixen en "baixades" o depressions, amb intensos sentiments de desesperança, i en "pujades" caracteritzades per una felicitat extrema i desinhibició. A més, pot haver-hi episodis mixtos, en els quals és possible "sentir-se deprimit i alhora tenir inquietud i excés d'activitat", indiquen els especialistes del Royal College of Psychiatrists, la gran associació professional de psiquiatres del Regne Unit.

Segons explica aquesta entitat, durant un episodi depressiu, les persones afectades són incapaces de pensar positivament o amb esperança; els resulta difícil prendre decisions i tenen dificultat per concentrar-se.

A banda, experimenten inquietud i nerviosisme; pèrdua d'interès i en general no poden gaudir de les coses; no tenen confiança en si mateixes, se senten inútils i en l'últim extrem poden tenir idees suïcides.

També presenten canvis com una pèrdua de gana i pes, dificultat per agafar el son, esgotament i senten menys interès en el sexe. A més, els resulta difícil començar i acabar coses, fins i tot les tasques diàries; eviten la companyia d'altres persones i ploren molt, o senten que volen fer-ho... però no poden.

Per contra, les fases de mania es caracteritzen per la felicitat. "És una felicitat extrema, no consisteix simplement a estar contents, que és una cosa que tots experimentem", apunta Iria Gran, secretària de la Societat Espanyola de Psiquiatria.

Així mateix, els especialistes del Royal College of Psychiatrists manifesten que els qui estan en una fase maníaca es troben tan feliços que senten irritació cap als qui no comparteixen el seu optimisme. A més tendeixen a sentir-se més importants del que seria normal. I es troben plens d'energia; no volen o no poden dormir i creix el seu interès pel sexe.

En general, els qui travessen una fase maníaca estan desinhibits i solen experimentar canvis en el comportament. Per exemple, fer plans grandiosos i poc realistes; malbaratar diners; estar molt actius, movent-se constantment d'un costat a un altre; parlar amb rapidesa; prendre decisions precipitades o tractar amb excés de confiança altres persones, indiquen els experts.

Durant una fase maníaca, "se socialitza molt més; augmenta la creativitat i disminueix la necessitat de descansar; això implica dormir només tres o quatre hores i no estar cansat: de fet, algú amb un episodi maníac pot estar dues o tres setmanes dormint tan sols unes hores al dia", comenta Iria Gran.

La psiquiatra explica que la mateixa persona no sol viure aquesta fase com un problema. De fet, la doctora Gran aclareix que els pacients solen tenir un bon record dels episodis maníacs i hipomaníacs, i volen tornar a sentir-se així.

D'igual manera, des de la Societat Espanyola de Psiquiatria, la doctora Gran apunta que hi ha diferents graus de la malaltia. "No obstant això, existeixen moltes persones amb trastorn bipolar, entre elles personatges molt coneguts, que porten una vida completament normal", conclou.