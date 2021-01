Com portar una vida més sana el 2021 Com portar una vida més sana el 2021

Canvi d'hàbits

Com portar una vida més sana el 2021

05.01.2021 | 18:50

Reduir el consum d'alcohol, fer exercici físic, practicar la meditació, menjar més fruites i verdures, a més de reduir la ingesta de sucres, emprar la tecnologia d'una manera conscient, riure sovint... Aquests són alguns dels hàbits que molts professionals de la medicina, el benestar i la psicologia recomanen incorporar al nostre estil de vida per gaudir d'una millor salut física i mental. També són alguns dels objectius que sovint formen part de la clàssica llista de propòsits que ens plantegem quan comença un nou any. La doctora Jennifer Ashton, delegada de salut de la cadena de televisió estatunidenca ABC News, ens proposa com aconseguir-ho en...