Tenir una personalitat més flexible i adaptativa, un aspecte que hi ajuda

30.12.2020 | 21:16

L'impacte individual de la nova situació en què ens trobem des del març per la irrupció del coronavirus ha estat variable. "Les personalitats més flexibles i adaptatives pateixen menys i porten la situació amb més solvència -explica el psicòleg clínic José Luis Torres-. Per descomptat, no haver-nos vist implicats en la mort o en la malaltia d'un familiar pròxim, o bé en un sotrac econòmic o laboral greu, són aspectes de gran ajuda davant d'aquest context". L'especialista recorda, a més, que moltes persones "han hagut de passar per la inquietud de no saber en què derivaria la seva simptomatologia...