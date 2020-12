L'activitat física, una bona aliada a l'hora de cremar les calories dels àpats

23.12.2020 | 20:13

En els dinars i els sopars nadalencs, és pràcticament inevitable que tothom mengi més del que seria habitual i consumeixi aliments més calòrics del límit recomanable. Per això no resulta estrany arribar al final de les Festes amb més pes del que teníem quan van començar. Però existeixen alguns recursos per, si més no, minimitzar els danys. Un dels més efectius és fer esport durant les hores prèvies als contundents àpats. En el cas que ja tinguem l'hàbit de practicar exercici físic, convé no abandonar-lo durant el període nadalenc (segurament, suar una mica ens serà més útil que...