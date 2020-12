Una troballa de l'IMO reforça la hipòtesi d'un nou tipus de Síndrome d'Usher

16.12.2020 | 20:59

Els genetistes Esther Pomares i Víctor Abad i els oftalmòlegs Rafael Navarro i Anniken Burés, de l'IMO Grup Miranza, han publicat recentment un article científic a la prestigiosa revista American Journal of Ophthalmology case reports en el qual exposen el cas d'una pacient amb una mutació no descrita fins ara en el gen ARSG, un gen relacionat per primera vegada amb la Síndrome d'Usher el 2018, quan un equip d'investigació d'Israel va publicar un primer article que l'associava amb aquesta distròfia de retina que causa pèrdua visual i auditiva. Tant en aquest estudi com en el publicat per l'equip de l'IMO Grup Miranza, es descriu un nou fenotip (forma en què s'expressa la...