Estrès posttraumàtic i depressió

09.12.2020 | 20:49

Els canvis socials i les restriccions imposades a tot el món per frenar l'expansió del coronavirus han passat factura a la nostra salut mental. Segons un estudi científic internacional, a la primavera, durant la primera onada de la pandèmia, set de cada deu persones (68,5%) van tenir símptomes d'estrès posttraumàtic, un de cada quatre de depressió (25%) i una cinquena part va patir ansietat (19,5%). L'estudi, liderat per investigadors de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), va ser realitzat per científics de l'Institut de Recerca Sanitària Biocruces, la Fundació Ikerbasque (País Basc), la Universitat de Stanford, SRI International i la...