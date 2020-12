Augmenten les consultes psicològiques

09.12.2020 | 20:49

La crisi sanitària derivada de la Covid-19 està suposant també un augment de situacions d'estrès i ansietat en el conjunt de la població. De fet, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala que, per cada persona malalta de coronavirus, hi ha avui dia en el món 72 casos d'ansietat. A més, segons un estudi realitzat per iFeel, les consultes psicològiques han augmentat en un 168% des de l'inici de l'estat d'alarma, especialment les relacionades amb situacions de depressió i ansietat, que suposen el 80% dels casos. En aquesta mateixa línia, l'Institut danès de Recerca sobre la Felicitat, a través de l'estudi "El benestar en l'era de la...