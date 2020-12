Identifiquen una proteïna que reprograma i expandeix les cèl·lules mare sanguínies

EFE

09.12.2020 | 10:55

Investigadors del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona i de la Universitat de Columbia de Nova York han identificat una proteïna que és "fonamental" per a l'expansió de les cèl·lules mare sanguínies, que solen ser escasses i vitals. Segons explica la professora d'investigació Pia Cosma, cap de grup al CRG i una de les autores de l'estudi, que publica avui la revista 'Cell Reports', la descoberta pot conduir a el desenvolupament de nous mètodes per conrear una gran quantitat d'aquestes cèl·lules mare, tant dins com fora del cos humà.

L'equip que signa l'estudi va emprar un algoritme anomenat VIPER per identificar proteïnes capaces de reprogramar cèl·lules mare sanguínies. De les vuit candidates identificades per l'algoritme, una, un gen conegut com BAZ2B, va poder expandir la quantitat de cèl·lules mare hematopoètiques (CMH) procedents de la sang de cordó umbilical. A més, també va poder reprogramar les cèl·lules mare sanguínies en un estat similar al de les CMH a través d'un mecanisme que reordena la seva cromatina obrint regions úniques en el genoma prèviament inaccessibles. Els investigadors van aconseguir trasplantar amb èxit les cèl·lules resultants a la medul·la òssia de ratolins immunodeprimits, renovant el creixement del teixit.

La troballa és rellevant ja que les CMH són responsables de la renovació constant de la sang i produeixen diàriament milers de milions de cèl·lules noves però "tenen un potencial il·limitat per renovar-se durant tota la vida d'un organisme. A més, les CMH tenen un gran potencial per tractar càncers incurables, malalties autoimmunes i trastorns sanguinis hereditaris, però només 1 de cada 2.500 cèl·lules de la medul·la sanguínia són CMH.