Com prevenir el peu diabètic

Com prevenir el peu diabètic

02.12.2020 | 21:01

La diabetis és una malaltia crònica que apareix "quan el pàncrees no produeix suficient insulina o quan l'organisme no utilitza de manera eficaç la insulina que produeix", detalla l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La insulina és una hormona que s'encarrega de regular els nivells de glucosa (sucre) a la sang. De fet, podríem dir que la insulina "és la clau que obre les portes de les cèl·lules perquè la glucosa pugui passar a la cèl·lula i ser cremada per a produir energia", aclareix Juan Madrid Conesa, metge especialista en endocrinologia, en declaracions a l'agència EFE. "La diabetis mellitus es caracteritza...