Experts de l'IMO Grup Miranza ofereixen solucions personalitzades per tractar la vista cansada

Contingut patrocinat - IMO Grup Miranza

28.11.2020 | 04:00

A partir dels 45-50 anys és possible que comencem a notar els efectes de la presbícia o vista cansada, un defecte de graduació que afecta la visió propera i que pot ser especialment molest quan duem a terme activitats quotidianes, com la lectura o quan utilitzem pantalles (ordinadors, dispositius mòbils o tauletes).

El Dr. Daniel Elies, expert en cirurgia refractiva de l'IMO Grup Miranza i amb presència a l'Àptima Centre Clínic (Hospital Universitari Mútua Terrassa), explica les claus de la vista cansada.

S'estima que més del 90% de les persones de més de 45 anys tenen vista cansada: "La presbícia apareix per una pèrdua d'enfocament de l'ull, que, amb el pas dels anys, perd la seva capacitat muscular. D'altra banda, es produeix un enduriment del cristal—lí, una lent natural que permet que enfoquem correctament", explica Elies, i afegeix: "Aquest procés és similar al que passa quan a la nostra càmera de vídeo o de fotos se li acaba la pila de l'enfocament automàtic i li és impossible dur a terme aquesta acció".

Pèrdua de la visió propera

Generalment, la vista cansada es comença a manifestar amb una dificultat per enfocar: "Els pacients poden tenir una bona visió llunyana, però quan canvien ràpidament el punt de fixació a una distància pròxima, com ara per veure un missatge al mòbil, tarden segons a aconseguir veure-hi amb nitidesa", aclareix Elies. A mesura que avança la presbícia, la persona no és capaç de tenir una bona visió propera en cap moment. Un altre símptoma és el cansament o pesadesa, que es pot notar als ulls i el front: "Alguns pacients arriben, fins i tot, a perdre l'hàbit de la lectura, perquè els comporta un sobreesforç", prossegueix Elies.

Solucions quirúrgiques personalitzades

La presbícia es pot corregir amb tècniques de cirurgia refractiva, que l'oftalmòleg selecciona en funció del cas que presenta cada pacient: "els procediments amb làser, que es basen a modificar la curvatura de la còrnia, són una opció. No obstant això, també podem implantar lents intraoculars, de diferents tipus, segons les condicions clíniques del pacient", aclareix Elies. Durant la seva trajectòria de més de trenta anys, l'IMO Grup Miranza ha participat molt activament en el desenvolupament de noves tècniques i equips d'aquesta especialitat: "És el cas del làser de femtosegon, que actualment permet fer incisions amb gran precisió en cirurgia refractiva i l'ús del qual està, avui dia, molt estès. Tot això, juntament amb la nostra experiència clínica i quirúrgica, ens permet oferir les solucions més adequades perquè el pacient pugui dur a terme les seves activitats quotidianes prescindint de les ulleres o de les lents de contacte", conclou Elies.



Cirurgia refractiva sense tocar la còrnia

Les lents intraoculars són,cada cop més, una alternativa a la tècnica làser per abordar problemes refractius. Pels més joves, entre els 20 i els 45 anys, les més emprades són les lents fàquiques (es situen entre la còrnia i el cristal·li) i estan indicades per corregir un o dos defectes de refracció. Un dels grans avantatges és que el tractament és reversible i, per tant, si es produeixen canvis a la visió, la lent pot retirar-se i canviar-se per una altra. A més, es poden aplicar en pacients amb Les lents intraoculars són,cada cop més, una alternativa a la tècnica làser per abordar problemes refractius. Pels més joves, entre els 20 i els 45 anys, les més emprades són les lents fàquiques (es situen entre la còrnia i el cristal·li) i estan indicades per corregir un o dos defectes de refracció. Un dels grans avantatges és que el tractament és reversible i, per tant, si es produeixen canvis a la visió, la lent pot retirar-se i canviar-se per una altra. A més, es poden aplicar en pacients amb ull sec o les còrnies massa fines. D'altra banda, el fet de no alterar la curvatura ni el gruix de la còrnia, com passa amb les tècniques làser, augmenta el grau de reversibilitat i és més còmode i menys invasiu per l'ull, oferint, a més, un resultats òptics que poden ser encara millors. No obstant això, l'ús està contraindicat en pacients amb patologies oculars prèvies com el glaucoma o la retinopatia diabètica , entre d'altres. Una revisió oftalmològica complerta permetrà indicar quina tècnica és més aconsellable en cada cas: lents fàquiques, lents pseudofàquiques (que substitueixen el cristal·lí) o cirurgia refractiva làser. Actualment, totes les tècniques són molt segures si estan ben indicades i aplicades i poden oferir solucions personalitzades als pacients que volen prescindir de les ulleres o lents de contacte.