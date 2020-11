T'has de posar un implant dental? Aquí tens tot el que has de saber

Contingut patrocinat - Clínica dental de Policlínic Terrassa

24.11.2020 | 04:00

Sovint quan anem al dentista ens parla amb paraules tècniques que no comprenem del tot. Això fa que alhora de voler comparar un pressupost o explicar a un altre persona allò que ens han recomanat no sigui fàcil.

Aquesta situació es fa evident en el cas dels implants dentals.

Què és un implant dental?

L'implant dental és un cilindre de titani que s'insereix a l'os (quedant invisible a la vista), és el que faria de l'arrel de la dent. Per això, l'implant dental per si sol no ens resol el problema de la pèrdua dental i ha d'anar acompanyat de la "part visible", és a dir la dent o dents exteriors.

La part visible dels implants són les pròtesi, també anomenades corones sobre implants i que imiten a la dent.

Aquesta pròtesi pot correspondre a una única dent, a diverses dents confrontants o a la totalitat de la dentadura.

A la clínica dental de Policlínic Terrassa realitzen aquesta pràctica de reemplaçar una o varies dents. El Dr. Arús, ens explica que "la practica habitual és esperar un temps entre la col·locació de l'implant i la col·locació de la corona, però nosaltres tenim l'opció de que el pacient no estigui sense dents en cap moment, amb la càrrega immediata."

Des de que es realitza l'extracció de la peça dental fins que es pot col·locar l'implant, el pacient ha d'esperar mesos, però a la clínica dental de Policlínic Terrassa fan un tipus de cirurgia que, en alguns casos, els permet col·locar l'implant el mateix dia que es fa l'extracció de la dent.

Es tracta d'un procés senzill, indolor i mínimament invasiu.

Per a pacients amb fòbia dental apliquem la sedació conscient.

El resultat són unes dents naturals tant en aspecte com en funcionalitat.

Els implants dentals són la solució més natural i funcional a la pèrdua de peces dentals

EL dr. Arús també ens comenta que "ens troben casos on les dents falten des de fa temps i com a conseqüència l'os s'ha reabsorbit (una pèrdua d'os que fa insuficient poder inserir l'implant); en aquests casos no tot està perdut, ja que tenim a l'abast tècniques de implantologia avançada, com els empelts ossis, que fan possible recuperar el gruix de l'os i ens permet poder fer el tractament amb èxit."

Dr. G. Arús Col. 5.565 COEC

Odontòleg especialista en implants i pròtesis dentals

Clínica dental de Policlínic Terrassa

Carrer Goleta,19, 08221 TERRASSA (Barcelona). Tel. 93.788.84.45.

www.grup-policlinic.com - p.terrassa@grup-policlinic.com