L'asma podria protegir de la Covid a un grup concret d'asmàtics

24.11.2020 | 11:06

L'asma no sembla estar relacionat amb una pitjor evolució de la Covid-19 i podria protegir contra aquesta malaltia, almenys en un grup concret de pacients asmatics, els que tenen el fenotip T2, segons ha conclòs un estudi dut a terme per neumòlegs de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

L'estudi, que publica avui la revista "ERJ Open Research", ha comprovat que només el 3,2 % dels pacients hospitalitzats amb malaltia greu tenien asma, una prevalença inferior a la de la població general, que ronda el 6 %.

L'asma és una de les principals malalties respiratòries a tot el món i, atès que el SARS-CoV-2 és un patogen respiratori, els metges de Vall d'Hebron han volgut quantificar el risc que la pandèmia actual de Covid-19 pot representar per als pacients amb asma.

Per això, un equip d'investigadors del grup de Pneumologia del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), liderats per María Jesús Cruz, cap del grup de Pneumologia del VHIR, i Xavier Muñoz, investigador principal del mateix grup, han intentat esbrinar si l'asma és un factor de risc per la Covid-19 i han comprovat que l'asma no sembla estar relacionat amb una pitjor evolució del coronavirus.