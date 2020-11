Implants de qualitat amb totes les garanties

Contingut patrocinat - Centre dental Les Escoles

Cada any es col·loquen a Espanya prop de 400.000 implants dentals, segons dades de la SEPA (Societat Espanyola de Periodòncia i Osteointegració). Els implants s'utilitzen per substituir una dent perduda i són costosos però molt duradors. És per això que has de saber que no tots els implants tenen la mateixa qualitat ni t'oferiran un resultat òptim.

Cal desconfiar de les promocions low-cost i valorar tant la garantia de l'implant com la professionalitat i experiència de l'implantòleg. A Centre Dental Les Escoles, et cuidarem amb un tracte transparent i personal i et realitzarem un exhaustiu diagnòstic previ per garantir la planificació del teu tractament.

A Centre Dental Les Escoles els implants Anyridge compleixen amb els criteris de qualitat de la Unió Europea i disposen de la corresponent certificació de qualitat. Aquest sistema d'implants és compatible amb tots els teixits i presenten l'avantatge d'una col·locació amb cirurgia mínimament invasiva, un menor temps de cicatrització i menys molèsties. Els implants més avançats, com els que utilitzem, són implants de connexió interna, que aporten més beneficis biomecànics i permeten una restauració final molt estètica entre la dent i la geniva. A més, el seu disseny cònic ofereix una major seguretat en la seva osteointegració amb l'os.

Si vols recuperar aquella dent que et falta, no dubtis a consultar-ho amb nosaltres. Farem per a tu el que faríem per als que més estimem.

