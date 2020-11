El nou Centre Mèdic Náyade ofereix més de 15 especialitats mèdiques

Contingut patrocinat

21.11.2020 | 04:00

El centre compta amb la tecnologia més innovadora per millorar la salut dels seus pacients

El Centre Mèdic Náyade s'ha transformat. Ubicat al Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 155 de Terrassa, ha renovat les seves instal·lacions i ha incorporat noves especialitats mèdiques per oferir el millor servei. Ara, compta amb la tecnologia més innovadora i amb fins a 18 especialitats mèdiques, entre elles les d'analítiques i medicina general i d'altres com cardiologia, dermatologia, ecografies, oftalmologia, psicologia, psiquiatria, traumatologia, ginecologia, urologia, fisioteràpia, nutrició i podologia.

La medicina estètica és una altra de les seves especialitats. Amb professionals de llarga experiència i la tecnologia d'última generació, el Náyade ofereix més de 20 tractaments mèdic-estètics facials i corporals per aconseguir l'aspecte desitjat amb els resultats més naturals. Per altra banda, també compta amb una clínica dental formada per professionals amb més de 30 anys d'experiència i que ofereixen totes les especialitats dentals, des de revisions i higienes bucodentals fins a odontopediatria, així com tractaments d'endodòncia o periodòncia, col·locació de pròtesis i implants o ortodòncia, entre d'altres.

Properament, el centre incorporarà les especialitats mèdiques d'osteopatia i otorinolaringologia. A més, treballen amb totes les assegurances mèdiques.

Els tractaments més innovadors

Al desembre, el Centre Mèdic Náyade comptarà amb el tractament de recuperació capil·lar més innovador del Vallès. A través de la tecnologia més revolucionària, implanten els pèls amb el mínim dolor, sense deixar cicatrius i amb resultats naturals. És un tractament per a homes i dones, amb un procediment flexible i molt poc invasiu, fet que afavoreix la ràpida recuperació del pacient.

Les properes setmanes també incorporaran al seu equip especialistes en fertilitat, amb les tècniques més modernes i els tractaments més innovadors per garantir les màximes probabilitats d'èxit.

En la branca de la medicina estètica, gràcies als millors productes i a la tecnologia més avançada, ja compten amb un innovador tractament de rejoveniment facial que elimina totes les taques, imperfeccions, arrugues i línies d'expressió en una sola sessió, a més d'il·luminar i regenerar el cutis. La remodelació corporal o la reducció de la cel·lulitis són altres tractaments amb els que també aconsegueixen grans resultats. A més, també ofereixen tractaments més comuns de fotodepilació o de reducció d'acne.

Protocol de prevenció de la Covid-19

El centre mèdic segueix tots els protocols i compleix totes les recomanacions sanitàries i de seguretat de les autoritats competents per tal de prevenir els contagis de la Covid-19 i ajudar a frenar els rebrots. Així, tot l'equip mèdic i els professionals que hi treballen, així com els pacients, han de portar mascareta, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i respectar les distàncies de seguretat.

A més, hi ha instal·lat un desinfectant de superfícies i purificador d'aire que envolta totes les bactèries, virus i altres al·lèrgens respiratoris de l'ambient per desnaturitzar-los químicament. D'aquesta manera, es netegen, desinfecten i purifiquen totes les instal·lacions del centre mèdic. Tota la maquinària i tecnologia també es desinfecta constantment amb sistemes de desinfecció específics per a aquest tipus de màquines.

Pots consultar totes les especialitats i tractaments a través del seu web www.centromediconayade.com. Per demanar cita prèvia, pots fer-ho a través del web o trucant al 937 88 72 37