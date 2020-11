Les petites manies de nen poden derivar en trastorns obsessius d'adult

Efe

18.11.2020 | 12:06

Les petites manies o supersticions que manifesten freqüentment els nens desapareixen normalment amb el temps, però en alguns casos aquests comportaments poden derivar i evolucionar fins convertir-se en trastorns obsessius compulsius en l'edat adulta.

Un equip d'investigadors espanyols ha aconseguit identificar els patrons de connexió que hi ha en algunes zones del cervell i que estarien associats a l'aparició d'aquests símptomes lleus en els nens, i que podrien ser utilitzats com a biomarcadors per reconèixer a aquells nens que tenen un risc de desenvolupar aquests trastorns quan siguin grans.

El treball ha estat realitzat per especialistes del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM) i les conclusions s'han publicat a la revista Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.