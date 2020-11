IMO Grup Miranza, referent en les complicacions oculars de la diabetes

Contingut patrocinat

11.11.2020 | 04:00

Coincidint amb el Dia Mundial de la Diabetis, el Dr. Borja Corcóstegui, especialista en retina i fundador i director mèdic de l'IMO Grup Miranza, recorda la importància de fer revisions oculars per detectar i tractar les complicacions que produeix la malaltia en la retina. Aquestes poden ser molt greus, sense un tractament encertat i eficaç. L'Institut és líder en oftalmologia en l'àmbit nacional, amb més de 30 anys de trajectòria i amb presència a l'Àptima Centre Clínic (Hospital Universitari Mútua Terrassa), des de 2019 i compta amb reconeguts experts en retina, que tracten, entre altres patologies, les conseqüències oculars de la diabetis.

2 pacients de cada 3 visiten l'especialista massa tard

La diabetis pot desencadenar greus conseqüències en la salut, si no es controla adequadament: "Pel que fa als ulls, la principal complicació és la retinopatia diabètica, que es produeix perquè els alts nivells de glucèmia danyen els vasos sanguinis de la retina, cosa que causa alteracions, per exemple, hemorràgies", explica Corcóstegui. "En conseqüència, el pacient experimenta una disminució de la visió, que pot arribar a ser molt greu i, a vegades, brusca", aclareix l'oftalmòleg.

Actualment, s'estima que més del 90% dels pacients amb retinopatia diabètica poden experimentar millores o aconseguir frenar l'avenç de la malaltia amb un tractament precoç. "No obstant això, també sabem que 2 pacients de cada 3 acut a les nostres consultes massa tard. Per això, la nostra recomanació principal és que qualsevol pacient amb diabetis inclogui l'oftalmòleg en la seva rutina de revisions", aconsella Corcóstegui.



Tractament expert de la retinopatia diabètica

Pel que fa al tractament de la retinopatia diabètica, existeixen diverses opcions, segons la zona afectada de la retina o el grau de desenvolupament de la malaltia. "En molts casos, s'aconsegueix tractar-la i impedir que avanci amb làser o injectant fàrmacs dins de l'ull. Generalment, els casos més severs requereixen una cirurgia en la retina anomenada vitrectomia, que té per objectiu millorar la visió del pacient", explica l'oftalmòleg.







5 símptomes de retinopatia diabètica



Sovint, el pacient no és conscient de la malaltia fins que el dany és sever, els símptomes més freqüents són:

1. Visió borrosa

2. Pèrdua gradual de la visió

3. Visió de taques o "mosques volants"

4. Ombres o àrees de visió perdudes

5. Dificultat per veure-hi de nit









Mesures de seguretat Covid-19



L'IMO Grup Miranza compleix protocols escrites per vetllar per la seguretat de pacients i acompanyants durant tota la visita:



1. Tests periòdics a tot el personal.

2. Rentat de mans amb solució desinfectant abans i després de cada consulta.

3. Estructures protectores per evitar qualsevol contacte directe durant l'exploració ocular.

4. Ús de mascareta per dur a terme els exàmens oftalmològics.

5. Desinfecció de totes les superfícies i instruments de la consulta entre pacient i pacient, i de quiròfan, entre cirurgia i cirurgia.

6. El material que entra en contacte amb la còrnia es desinfecta/esterilitza després de cada ús o és d'un sol ús.

7. Mesures de neteja i desinfecció extraordinàries en zones comunes.

Precisament, els experts en retina de l'IMO Grup Miranza són especialment reconeguts per tractar amb èxit les complicacions oculars produïdes per la diabetis. El doctor Carlos Mateo, el Dr. José García-Arumí i el mateix Corcóstegui fa més de trenta anys que tracta pacients amb aquesta malaltia: "Durant aquest temps, hem compaginat la nostra activitat clínica i quirúrgica amb la posada a punt de nous instruments i fàrmacs, dirigits a tractar amb èxit aquesta i altres patologies de la retina. Tot això, amb l'objectiu comú de poder oferir als nostres pacients els millors resultats visuals, perquè tenir una bona visió és sinònim d'una bona qualitat de vida", conclou Corcóstegui.