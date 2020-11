Les claus: quantitat, qualitat i regularitat Les claus: quantitat, qualitat i regularitat

Les claus: quantitat, qualitat i regularitat

04.11.2020 | 20:49

L'Acadèmia Americana del Son explica que hi ha tres claus per dormir d'una manera saludable: la quantitat, la qualitat i la regularitat. Quant a la quantitat, l'entitat detalla que la majoria dels adults necessita almenys set hores de son nocturn per aconseguir un òptim estat de salut i productivitat. Així mateix, la...