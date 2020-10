"Si escoltes el teu cos rondinar, mai el sentiràs cridar"

Contingut patrocinat

24.10.2020 | 04:00

L'osteopatia és la disciplina terapèutica que aborda la salut i l'atenció al pacient des d'una visió global del cos, entenent el cos humà com una sola unitat.



El tractament osteopàtic es basa en buscar i tractar la causa primària que ha fet que es perdi l'estat d'equilibri necessari per tenir salut. És important entendre que, en moltes ocasions, el mal o la lesió per la qual venen els nostres pacients a la consulta és només un símptoma, però no l'origen del problema.



La nostra eina principal són les mans, per tant, utilitzem únicament la teràpia manual, combinant diferents tècniques estructurals, viscerals i cranials, adaptades a cada pacient i a les seves necessitats. D'aquesta manera, promovem la capacitat d'autoregulació i salut del cos.



Aclínic Osteopatia-Fisioteràpia neix sota aquesta base i filosofia del concepte osteopàtic.



Som un centre especialitzat en Osteopatia i Fisioteràpia amb una àmplia experiència en el sector i vocació per la professió. El nostre equip està sempre en contínua formació.



La nostra regla d'or és oferir un servei integral, exclusiu i sempre personalitzat, amb l'objectiu d'ajudar als nostres pacients a millorar i a mantenir un òptim estat de salut.



Si vols concertar una visita ens trobaràs de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 a l'Av. Santa Maria de Mazzarello, nº 1 (davant del CAP Oest). També pots trucar-nos o enviar-nos un WhatsApp al 685.055.596 T'hi esperem!