Càncer de mama: el tumor més freqüent en dones

15.10.2020 | 04:00

Cada any, el 19 d'octubre se celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama com a recordatori del compromís de tota la societat en la lluita contra aquesta malaltia. Associacions i col·lectius de tot el món celebren aquest dia amb el símbol d'un llaç de color rosa.

El càncer de mama és el tumor més freqüent en les dones occidentals. Segons expliquen des de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), a Espanya es diagnostiquen més de 30 mil nous càncers de mama a l'any. El 2019 van ser 33.307, mentre que el 2012 havien estat 30.978. Així doncs, entre el 2012 i el 2019 hi ha hagut un increment del 7,5%.

Segons comenten des de l'AECC, el càncer de mama a Espanya té una taxa de supervivència a cinc anys superior al 90%, el que significa que més de noranta de cada cent persones que pateixen càncer de mama continuen vives cinc anys després d'haver estat diagnosticades.

El Dia Mundial contra el Càncer de Mama és una jornada que busca sensibilitzar i conscienciar a les persones de tot el món sobre la importància de realitzar-se un examen de mames regularment, amb la finalitat de detectar qualsevol signe o anomalia en els pits.

Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el càncer de mama representa el 16% de tots els càncers en pacients femenins i des de fa anys sembla anar en creixement quant a estadístiques. S'estima que una de cada vuit dones tindrà càncer de mama al llarg de la seva vida i aquesta és la raó principal de per què les dones han de realitzar-se regularment una avaluació dels seus pits.

Un dels principals objectius del Dia Mundial contra el Càncer de Mama és conscienciar la població de la importància del diagnòstic precoç per guanyar la lluita contra aquesta malaltia. La detecció precoç permet detectar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no produeix molèsties i la possibilitat de curació és més alta. Per això, el Departament de Salut, d'acord amb les recomanacions de diversos organismes internacionals, convida les dones d'entre 50 a 69 anys a fer-se una mamografia cada 2 anys.

La prevenció és un altre element bàsic per reduir l'impacte de la malaltia. Malgrat que no se'n coneixen les causes exactes, el Codi Europeu contra el càncer recull un seguit de recomanacions per disminuir el risc de tenir un càncer de mama: mantenir un pes saludable i evitar l'obesitat (especialment després de la menopausa), fer activitat física regularment, reduir el consum d'alcohol i practicar la lactància materna.

El càncer de mama o pit és un tipus de tumor que es crea en les cèl·lules i estructures de les glàndules dels teixits del pit. Aquest tumor pot ser de diferents tipus:

Carcinoma in situ

S'anomena així a la proliferació cel·lular maligna que ocorre a l'interior del conducte mamari, sense traspassar la paret d'aquest, és a dir sense invasió o infiltració del teixit que l'envolta. Pot ser:

- Carcinoma intraductal: Carcinoma intraductal si és dins d'un ducte)

- Carcinoma lobel·lar in situ: si és dins d'un lobel. Fa anys, el carcinoma lobel·lar in situ es considerava una lesió premaligna, no obstant això, en l'actualitat s'entén com un marcador que identifica a dones amb un major risc de desenvolupar càncer de mama invasiu. El terme més adequat és el de neoplàsia lobular.

Carcinoma invasiu o infiltrant

S'anomena així a la proliferació cel·lular maligna que traspassa la frontera natural anatòmica del ducte o el lobel, envaint el teixit circumdant. Fonamentalment existeixen dos tipus de càncer de mama invasius:

- Carcinomes ductals: S'originen en les cèl·lules que revesteixen els conductes galactòfors (conductes per on circula la llet cap al mugró). És el tipus més freqüent, representant el 80% dels càncers infiltrants de mama.

- Carcinomes lobel·lars: S'originen en les cèl·lules dels lobels mamaris, on es produeix la llet. La seva incidència és molt menor, del 10%.

Símptomes

Els símptomes que ens poden fer sospitar d'un càncer de mama són: un embalum o nòdul a la mama; un gran augment en els ganglis limfàtics molt prop de l'axil·la; canvis físics en la mama, de color, grandària o textura; enrogiment de la pell, sobretot prop de l'aurèola del mugró; formació de depressió o arrugues a la pell; secrecions pel mugró; descamació del pit, dolors o molèsties en el pit, semblants a les d'una mastitis; pèrdua de pes; i inflor als braços.