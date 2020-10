Un llibre per a cada persona

01.10.2020 | 04:00

- Per acompanyar-nos en processos de dol i pèrdua hi ha llibres meravellosos com "Trena de Cendra" de Carme Guasch; "Paula" d'Isabel Allende o el llibre de poemes de Joan Margarit "Joana".

- Per ajudar als més petits a combatre la por hi ha contes com "Jo mataré monstres per tu" de Santi Balmes, "Allà on viuen els monstres" de Sendak o "Encender la noche" de Ray Bradbury.

- Per promoure l'esperança novel—les com "Bones intencions" de Maria Mercè Roca, "El amor en los tiempos del cólera" de Gabriel Garcia Márquez.

- Per practicar la resiliència "Un cel de plom" de Carme Martín que novel—la la vida de Neus Català; "Wonder" de Raquel.J.Palacios o "Salvatge" de Cheryl Strayed.

-Per entendre i combatre l'angoixa clàssics com "La senyora Dalloway" de Virginia Wolf, els poemes de "El sol y sus flores" de Rupi Kaur o l'optimisme de "Breu història del món" de E. H. Gombrich.