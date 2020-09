Nutrició El magnesi, una font de salut necessària Nutrició El magnesi, una font de salut necessària

Nutrició El magnesi, una font de salut necessària

09.09.2020 | 21:01

El magnesi és un mineral que resulta essencial per a múltiples funcions vitals, com la transcripció de l'ADN o la síntesi de proteïnes, i que participa en diferents rutes metabòliques per a l'obtenció d'energia. "Així mateix, és fonamental per a l'adequat funcionament dels nervis i...