Coronavirus Treballar a casa sense tenir mal d'esquena

02.09.2020 | 21:11

El teletreball pot afectar l'esquena, quan no s'efectua en unes condicions ergonòmiques adequades, és a dir quan les màquines, mobles o utensilis que s'utilitzen, no s'adapten a les capacitats, característiques i limitacions físiques de l'usuari ni garanteixen que el seu treball sigui còmode, segur i eficaç.

En altres ocasions s'utilitza o situa l'ordinador o altres dispositius electrònics per al teletreball d'una manera inadequada que provoca males postures corporals i el posterior dolor.

Aquesta afectació tant freqüent entre els treballadors d'oficina es produeix essencialment de dues maneres, explica a Efe el doctor Francisco Kovacs, director mèdic de la Unitat de l'Esquena Kovacs de l'Hospital HLA Universitari Moncloa, i director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda i del portal 'Web de l'esquena' (www.espalda.org) .

Usar l'ordinador en mobles que obliguin a mantenir postures forçades o de torsió durant hores, pot augmentar el risc de patir sobrecàrregues musculars i dolor. A més, el sedentarisme augmenta el risc de sofrir episodis de dolor d'esquena i que durin més", apunta aquest metge especialista en aquesta patologia.

"El segon aspecte és més important que el primer. En la pràctica, és més important fer exercici i tenir una musculatura potent, resistent i coordinada, que intentar vigilar constantment les postures que adoptem", explica el doctor Francisco Kovacs.

"Òbviament convé tenir mobles que permetin treballar en postures que no forcin la musculatura, però si aquesta és feble, cap postura evitarà que dolgui, tard o d'hora", assenyala.

Aquests són alguns consells que recomana el director mèdic de Kovacs i responsable de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda, per a prevenir el dolor d'esquena quan treballem des de casa.

1. "Dedica almenys 5 hores setmanals a fer exercici o activitat física, mantenint aquest hàbit en el temps. Practica regularment l'exercici que més t'agradi, és millor que practicar una disciplina mèdicament perfecta, només una vegada al mes".

2. "Canvia de postura periòdicament. Aixeca't cada 50-60 minuts i camina, encara que només sigui per anar al bany i tornar. La irrigació a la musculatura i la columna vertebral millora amb el moviment. Encara que els mobles et permetin adoptar una postura adequada, això no elimina la necessitat de moure's".

3. "Quan estiguis assegut cal que t'asseguris que la forma de la cadira permeti que la zona lumbar estigui ben subjecta, la qual cosa sol ser impossible en cadires amb el respatller massa alt.

La curvatura lumbar varia d'una persona a una altra; si la teva cadira no permet recolzar-te bé, prova d'usar un coixí o suport lumbar perquè no quedi espai entre els teus lumbars i el suport.

Has de notar que pots mantenir la teva esquena relativament recta (com en estar dempeus), recolzant-te a la cadira i sense haver de fer esforç muscular".

4. "Regula l'altura de la cadira de manera que els teus peus puguin estar completament col·locats (en el terra o en un reposa peus), i els genolls estiguin aproximadament en angle recte".

5. "Quan utilitzis l'ordinador, procura tenir la pantalla davant dels teus ulls, no col·locada a l'esquerra ni a la dreta o girada. Ha d'estar a la mateixa altura, ni més amunt o a baix. I evita dos errors habituals: aixecar les espatlles en teclejar i projectar el coll cap endavant amb el gest de voler acostar-te.

6. "El lloc òptim per tenir el teclat o el ratolí és el més a prop possible del cos, és a dir, gairebé a la vora de la taula de treball i prop de la seva línia mitjana, no en un extrem lateral".

7. "Si has de llegir documents llargs en paper, usi un faristol".

"En la nostra llar, al resguard de mirades alienes de l'oficina, ens asseiem de manera informal, amb les cames plegades o treballem des del sofà i/o el llit. No hi ha res pitjor per a la nostra musculatura, sobretot per al coll", assenyala el fisioterapeuta i doctor en Quiropràctica, Lliga Pouramini.

Per a treballar des de casa, amb les mateixes formalitats que en l'oficina i sense que pateixi la nostra esquena, Pouramini recomana:

1. "Buscar la taula que més s'assembli en altura a la de l'oficina i cal asseure't recte, amb els peus recolzats en el terra i l'esquena en el respatller de la cadira. Has de mantenir el cap i el coll rectes, amb les espatlles el més relaxats possible, els braços recolzats en els suports de la cadira. El monitor de l'ordinador ha d'estar a l'altura dels ulls".

2. "És important també aixecar-se i abandonar la cadira periòdicament. Anar a prendre el cafè al bar o a fer algun encàrrec entre tasca i tasca, per tal de moure els músculs i estirar-los. Però és desaconsellable "visitar" la nevera per menjar entre hores, perquè l'excés de la ingesta i la mala alimentació afavoreixen el sobrepès, el qual fa que es ressenti a esquena".

3. "També és fonamental descansar la vista, de tant en tant, i alternar les distàncies, ja que l'ús abusiu de les pantalles durant el teletreball, produeix tensió en el coll. A més, l'exposició prolongada a la llum blava de les pantalles pot provocar cefalees".