Els pacients amb dany pulmonar greu per Covid-19 tenen més risc d'ictus

La crisi del coronavirus

27.08.2020 | 11:50

Els pacients amb dany pulmonar greu a causa de la Covid 19 tenen un major risc de patir un ictus, segons un estudi dut a terme per metges de l'Hospital Vall d'Hebron, que han fet un seguiment de 2.050 pacients durant dos mesos.

L'estudi, que publica la revista "Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases", ha comprovat que la Covid 19 no augmenta el risc d'ictus quan no hi ha dany pulmonar greu i que els pacients amb coronavirus i ictus provocat per oclusió de grans vasos sanguinis i tractat mitjançant trombectomía presenten major mortalitat que els pacients que pateixen un ictus i reben el mateix tractament però no tenen Covid.

El treball també ha conclòs que aquest augment del risc d'ictus no succeeix en pacients amb Covid 19 sense dany pulmonar greu, que tenen el mateix risc d'ictus que la resta de la població.

L'estudi es va dur a terme entre els mesos de març i abril, dos mesos en què els metges van seguir a malalts hospitalitzats i van comprovar que la infecció per SARS-CoV-2 es relaciona, en molts pacients, amb l'aparició de trombosi, especialment tromboembolismes pulmonars que poden portar a complicacions greus i fins i tot la mort.