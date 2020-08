Bellvitge lidera un estudi clínic sobre l'impacte de la Covid 19 en trasplantats de ronyó

La crisi del coronavirus

27.08.2020 | 13:24

Les persones amb un trasplantament renal que han estat hospitalitzades a causa de la Covid-19 no sembla que tinguin factors de risc diferents que la població general. Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi clínic multicèntric liderat pel Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Es tracta d'un estudi observacional sobre les característiques clíniques i els factors de risc per a la Covid-19 greu en les persones trasplantades de ronyó, subjectes especialment sensibles per la immunosupressió secundària al tractament que reben per evitar el rebuig.

El treball avalua l'impacte de la Covid-19 en un centenar de pacients trasplantats de ronyó que van ser hospitalitzats per coronavirus als hospitals Clínic, de la Vall d'Hebron, la Fundació Puigvert i l'Hospital d'Albacete, a més de Bellvitge, entre els mesos de març i abril d'aquest any.

El treball contribuirà a millorar l'abordatge de la immunosupressió de les persones amb un trasplantament renal.