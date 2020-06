Dia Mundial del Càncer de Pell Prendre el sol, sempre amb moderació

10.06.2020 | 20:03

Com cada any, quan arriba l'estiu i el bon temps tenim ganes de prendre el sol. Sabem que l'efecte negatiu del sol és el principal factor de risc del càncer de pell, que aquest dissabte celebra el seu dia mundial, i que el perill existeix durant totes les èpoques de l'any, si bé l'exposició inadequada intermitent i intensa, i les cremades solars són importants en el desenvolupament del melanoma.

Mireia Serrano, membre del Grup de Dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), destaca que "les metgesses de família sempre alertem de la necessitat de prendre el sol amb prudència, donat que anualment es detecten 150.000 nous casos de càncer de pell i es produeixen 600 morts anuals". De fet, el càncer cutani és el càncer més freqüent i suposa aproximadament el 50% de tots els càncers diagnosticats.

A més, aquest any, després del confinament la nostra pell és més sensible al sol, perquè no hem fet l'adaptació dels mesos de primavera, i per tant, ens tocarà ser doblement prudents.

Tot i que és cert que l'estiu és l'època de l'any en la que el sol és més nociu, la protecció solar no és una qüestió estacional. Hem de protegir-nos durant tot l'any del sol, en el dia a dia i quan realitzem activitats de lleure a l'aire lliure, encara que estigui ennuvolat, i no només a la platja, a la piscina o quan prenem el sol de manera intencionada. En el cas dels nens no ens hem d'oblidar que al pati de l'escola, al parc o jugant amb amics en instal·lacions obertes també estan exposats al sol, i per tant, cal ensenyar-los a protegir-se'n.

Serrano recorda que cal fer un ús correcte de les cremes protectores, amb un factor de protecció solar alt i resistents a l'aigua. "Poseu-vos la crema a casa, sobre la pell ben seca, una mitja hora abans d'exposar-vos al sol, i torneu-vos-en a posar després de cada bany i cada 2 hores o si s'ha suat molt. Passeu-ne una capa generosa per tot el cos, peus, esquena, clatell, orelles, parpelles i llavis", diu la metgessa. Serrano destaca que les cremes s'han d'aplicar fins i tot en dies amb núvols si es fa esport a l'aire lliure, a la neu, a la platja i a la muntanya. "Una correcta protecció solar pot evitar fins al 80% dels casos de càncer de pell", afirma. "Recordeu també que les cremes solars ja obertes tenen un període d'ús recomanat d'uns 6-12 mesos", afegeix.

D'altra banda, la doctora explica que hem d'evitar prendre el sol entre les 12h i les 17h de maig a setembre, cercant les ombres. També recorda que una bona fotoprotecció inclou barret d'ala ampla i ulleres de sol amb protector UVA i UVB. I assenyala que el sol es reflecteix a la sorra, l'aigua del mar, la neu o l'herba i, per tant, ens podem cremar sota el para-sol. Serrano comenta que cal veure molta aigua mentre ens exposem al sol i també posteriorment, i recomana que finalment, ens dutxem i ens posem crema hidratant després de qualsevol exposició al sol.

A més, la metgessa detalla que les colònies i perfums poden ocasionar taques i reaccions a la pell quan es pren el sol.

També cal ser conscients que els menors de 6 mesos no poden estar exposats directament al sol. "A partir dels 6 mesos, només l'exposició inevitable i amb protectors amb filtres minerals (físics o inorgànics), i utilitzant un factor de protecció de 50 o superior", diu Serrano.

Les persones de pell clara, rosses o pèl-roges, o d'ulls clars s'han de protegir més que la resta, amb crema de factor 50 o superior. També les dones embarassades han de protegir-se bé per evitar que apareguin taques fosques a la cara, i les dones que prenen tractaments hormonals. També cal recordar que hi ha fàrmacs que poden sensibilitzar la pell davant el sol.

"Si teniu alguna malaltia de la pell, pregunteu al vostre metge o metgessa si és convenient que preneu el sol", assenyala Serrano.

Si s'és una persona amb moltes pigues, és important fer-se autoexploracions i anar ràpidament al metge o metgessa de família si alguna de les pigues ha patit canvis de mida, color i/o forma, si sagna espontàniament, si hi ha una piga molt diferent a la resta, si és asimètrica o té molts colors, si és gran (més de mig centímetre), si sembla una cicatriu que no millora, o si simplement amoïna.

"Si preneu medicaments, és preferible que consulteu al vostre metge o metgessa o a la farmàcia abans de prendre el sol. I finalment, feu-vos revisar periòdicament la pell pel vostre metge o metgessa", conclou Serrano.