Dieta sana Decàleg per no guanyar pes en el confinament

20.05.2020 | 20:35

Recórrer sovint al rebost o a la nevera, que ara són molt a prop, és un recurs habitual en estats d'ansietat i de tensió però que sense dubte ens faran engreixar. Cal buscar solucions per controlar el pes durant aquesta situació excepcional. "Auxili! Aquest confinament m'ha engreixat". És una exclamació que reflecteix les conseqüències que deuen estar patint tots aquelles persones que s'hagin rendit a les temptacions del menjar ultraprocessat i poc saludable. Hem deixat de moure'ns, compartim moltes hores amb el sofà i amb la incertesa o l'estrès estem més irritables i obrim més del compte la nevera per endur-nos algun menjar a la boca. Els experts en dietes alerten que durant aquest llarg aïllament a casa per la pandèmia del coronavirus calmar l'ansietat amb aliments poc nutritius és un hàbit de risc. Recordeu que no mengem només per gana sinó també per plaer, avorriment, tristesa o ansietat.

De fet, sense un control de la dieta una persona es pot engreixar fins a 4 quilos durant aquest confinament, segons un estudi de l'empresa acierto.com. Després de la tendència en què molts consumidors van buidar els prestatges dels supermercats per por a un desproveïment d'aliments, es van disparar les vendes de productes com les olives en conserva (94%), les patates xips i bosses de snacks (87%), la cervesa (78%) i la xocolata (79%), segons estudis de mercat.

Aquest no és només un problema de talla. Engreixar-se té uns altres efectes negatius com ara més cansament, mal humor, males digestions, restrenyiment i en general una salut més deficient. La guia elaborada pel Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya recomana aquest decàleg:

És important planificar els àpats de la setmana per tal d'evitar menjar entre hores, organitzar millor la compra per reduir el malbaratament. Compra aliments frescos i de proximitat.

És molt recomanable fer l'esmorzar, el dinar i el sopar en horaris regulars, evitant menjar entre hores o "picar". Si cal, pots preveure també petits àpats a mig matí i mitja tarda, a base de fruita fresca, iogurts, fruita seca, etc. Procura que el sopar sigui l'àpat més lleuger. Mantenir un horari habitual de menjars suposa grans beneficis com mantenir un pes saludable i evitar l'ansietat a l'hora de menjar.

Els pica-pica són un problema, perquè ens fan perdre el compte i, molt probablement, ens faran caure en menjar de mala qualitat. Olives, cogombres confitats, pastanagues amb hummus, alguna fruita, uns fruits secs o una unça de xocolata pura (ha de tenir com a mínim 85% de cacau), un bon pernil de país, un alvocat o un ou dur amb sal, són opcions totalment correctes.

És molt important, també augmentar el consum de fruites, hortalisses, llegums i aliments integrals, que aporten fibres que permeten millorar el trànsit intestinal i la qualitat de la flora intestinal (microbiota), a més de donar major sensació de sacietat amb baixa aportació d'energia.

És un pilar clau per mantenir actives les funcions vitals de l'organisme. Pots combinar diferents tipus de begudes: aigua, infusions calentes o fredes, brous i sucs de verdures. Evita sucs, begudes ensucrades i carbonatades. Les begudes alcohòliques no són recomanables des de cap punt de vista.

Fruites fresques de temporada (taronges, pomes, peres, maduixes, síndria, meló, cireres€), hortalisses fresques (pastanaga, ceba, porro, api, col, enciam, carxofes, bròquil), llegum sec o conserva, fruits secs, llet sense sucres afegits, ous, pa, pasta i arrossos integrals, etc€

i preparacions culinàries pot ser una bona alternativa per respectar el confinament i tenir bons recursos per àpats ràpids.

durant la manipulació i preparació d'aliments, com rentar-se les mans, cuinar suficient la carn i peix i evitar la possible contaminació creuada entre aliments cuinats i no cuinats.

Procurar buscar al·licients i diversions que distraguin la ment i evitar picar entre menjars en moments d'avorriment a casa.

Encara que s'estiguis reclòs a casa, no deixis de fer exercici. T'has de mantenir actiu i estar el menys possible en el sofà!