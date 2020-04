DIA MUNDIAL Un comportament anomenat autisme Les famílies demanen respecte DIA MUNDIAL Un comportament anomenat autisme Les famílies demanen respecte

01.04.2020 | 21:29

El Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM-5) defineix l'autisme com un trastorn del neurodesenvolupament d'origen neurobiològic que afecta el desenvolupament tant de la comunicació social com de la conducta. Alhora es caracteritza per presentar una evolució crònica, amb diferents graus...