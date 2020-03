Protegir-se del coronavirus

20.03.2020 | 10:05

Estem vivint una situació anòmala que trenca les nostres rutines i ens obliga a dur a terme grans canvis en el nostre dia a dia. Quedar-se a casa pot posar a prova el nostre cos i ment i tenir un impacte directe en les nostres defenses.

Per això, l'equip d'experts farmacèutics de Mifarma, amb Reme Navarro -farmacèutica i co-fundadora de l'empresa- al capdavant, ens anima a seguir cinc senzills consells amb els quals reforçar el sistema immunitari i estar en condicions òptimes per a afrontar aquests dies:

1. Beneïda rutina

Per molt temptador que resulti anar tard a dormir amb una marató de sèries o quedar-se fins al migdia al llit, en la mesura que sigui possible, s'ha d'intentar reflectir els patrons i pràctiques diàries durant la quarantena. "El sistema immune és molt sensible als canvis i a la incertesa. És pel que, aquesta situació suposa un veritable repte per a la salut mental i física", explica Remi Navarro. "Planificar una rutina diària a casa, en la qual combinem períodes de descans amb altres activitats, com fer esport, pot ajudar-nos en aquests moments", conclou.

2. Alimentació sana i equilibrada

Sempre és important però, en aquests moments, és imprescindible prestar especial atenció a l'alimentació. Una dieta equilibrada, que eviti productes processats i inclogui fruites, verdures i hortalisses, lactis, així com carn i peix, ajuda a enfortir les nostres defenses.

A més, es poden incloure suplements i complements alimentosos amb els quals donar l'empenta extra que necessita el nostre organisme. "En estats de carència podem incorporar vitamines del grup B, C o D o minerals com a zinc, calci i magnesi per a contribuir al normal funcionament del sistema immune", indica Remi Navarro.

3. Higiene€ però també del son

Extremar les mesures d'higiene és essencial per prevenir el contagi. Les recomanacions inclouen, entre altres, el cobrir-se el nas i la boca amb el colze flexionat o amb un mocador en tossir i esternudar, evitar tocar-se la cara i rentar-se les mans amb freqüència.

Un altre aspecte important per a reforçar les defenses que no sempre tenim en compte, és el mantenir una adequada higiene del somni. "La privació del son ens afebleix i desencadena desajustaments en el nostre rellotge biològic. Per a evitar l'insomni i les seves conseqüències negatives durant aquests dies a casa, a més de seguir bons hàbits, podem ajudar-nos amb aromaterapia o suplements alimentosos", indica Remi Navarro.

Els olis essencials o els productes que incorporen herbes medicinals com la valeriana o la pasiflora poden afavorir un descans de qualitat amb el qual reforçar les nostres defenses.

4. Cinema, universitat i gimnàs€ a casa

L'aïllament a nivell psicològic és considerat sempre un factor de risc. Perquè aquesta situació no afecti les nostres defenses és fonamental buscar activitats que ens facin sentir bé com reprendre el plaer de la lectura, posar-se al dia amb les estrenes de cinema o començar un curs online per a aprendre un nou idioma o iniciar-se en alguna matèria. Crear una rutina d'exercicis per a practicar a casa, per exemple, és positiu per a alliberar endorfinas i així, sentir-nos millor en acabar la jornada.

5. Mantenir una actitud positiva

No és fàcil en moments d'incertesa però, mantenir una actitud positiva i controlar l'estrès pot marcar una gran diferència en el nostre sistema immunològic. Els períodes de nerviosisme, que poden desembocar en ansietat, poden deixar al nostre organisme indefens davant les agressions externes. Per tant, intentar posar al mal temps bona cara té un efecte directe en el nostre sistema immunològic i ens ajuda a estar en condicions òptimes per a afrontar l'aïllament.