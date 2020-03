La vacuna del papil·loma evita un 90% dels càncers de cèrvix

Efe

05.03.2020 | 12:24

La vacuna de virus del papil·loma prevé el 90% dels càncers de cèrvix, segons ha demostrat un estudi internacional fet amb 18.247 pacients amb càncer de 50 països i en què ha participat l'Institut de Recerca biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l'Institut Català d'Oncologia (ICO).

L'estudi, que proporciona per primera vegada estimacions globals de l'impacte de virus del papil·loma humà (VPH), i de la seva vacuna, sobre els principals tipus de càncer associats, és la investigació més àmplia feta fins ara.

El virus del papil·loma humà (VPH) és la infecció de transmissió sexual més comuna que existeix i es coneixen més de 200 tipus de VPH, alguns dels quals poden provocar malalties associades, com berrugues anogenitals o certs tipus de càncer.

La investigació, en la qual també ha col·laborat el Centre Alemany d'Investigació sobre Càncer (DKFZ), el Laboratori de Diagnòstic DDL d'Holanda, i el grup de Biologia del Càncer i Infeccions (IARC) de Lió, ha recopilat i analitzat 18.247 mostres de tumors de cèrvix, vulva, vagina, anus, penis, i de cap i coll.

"El projecte, que va néixer el 2003, va ser plantejat com un estudi internacional el més controlat possible, i amb una grandària mostral prou àmplia, per poder obtenir estimacions robustes de l'impacte del VPH i la seva vacuna en la prevenció d'aquests càncers", ha explicat Laia Alemany, líder de l'estudi.

La identificació dels tipus de VPH que estan implicats en aquests càncers va revelar que la vacuna que s'usa actualment, la vacuna nonavalent, protegeix contra els tipus virals presents en la majoria dels tumors.

Segons el treball, la seva aplicació pot reduir a la meitat el total dels casos de càncers de localitzacions anatòmiques associades a la infecció per VPH i, en concret, prevenir un 90% dels casos de càncer de cèrvix.

"Aquests resultats suggereixen que, amb les eines de prevenció que existeixen actualment el càncer de cèrvix podria deixar de ser un problema de salut pública", ha assenyalat Alemany, que ha destacat que es tracta del primer i únic estudi que es desenvolupa en aquest camp amb una mida mostral i una representació geogràfica tan amplis.

Una de les principals qüestions de el projecte era estimar quina és la proporció, del total de casos d'aquests tipus de càncer, que es pot atribuir a la infecció pel VPH.

En alguns d'ells, la infecció per VPH és la causa oncogènica principal, com en el càncer de cèrvix, o un 83% dels localitzats a l'anus.

En d'altres, com els tumors en la cavitat oral (4,4%), la laringe (3,5%) o la cavitat orofaríngia (22,4%) ha altres factors cancerígens, com el consum de tabac i alcohol.

No obstant això, segons els investigadors, el canvi d'hàbits sexuals i de salut està augmentant la prevalença de VPH en aquests tipus de càncer.