El "chemsex", una pràctica d'alt risc en la infecció de l'hepatitis C

Efe

05.03.2020 | 12:25

Un 22% d'homes que mantenen sexe amb altres homes i tenen el VIH es reinfecten d'hepatitis C, la majoria per conductes sexuals de risc, com el "chemsex" -l'ús drogues en contextos sexuals- o el "fisting" introduir la mà al rectors.

Així ho ha exposat aquest dimecres la doctora de la Unitat VIH de el Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Clínic de Barcelona, Montse Laguno, en la presentació de la primera campanya de microeliminació de l'hepatitis C dirigida principalment a homes gais i bisexuals a Catalunya, #DisfrutaSinC .

Entre els factors de risc que expliquen la reinfecció, destaquen haver practicat el sexe anal sense protecció (67% dels casos), haver utilitzat drogues no intravenoses en contextos sexuals (62%), haver tingut entre 3 i 15 parelles sexuals en el darrer mes (44%), utilitzar joguines sexuals (24%), i haver practicat 'fisting' (14%).

L'especialista mèdica, però, ha subratllat que una de les causes més rellevants en la reinfecció és el 'chemSex'.

La Campanya #DisfrutaSinC, que ha estat presentada pel gerent, coordinador del servei "ChemSex support" i referent de les organitzacions impulsores de la iniciativa (Gais Positius, Stop Sida i Grup de Treball sobre Tractaments de VIH), Luis Villegas, ha explicat que han creat el web 'disfrutasinc.org' i que serà un dels eixos de el nou projecte.

Villegas ha expressat que han pres de model un projecte similar creat a Amsterdam i que l'objectiu de la campanya és facilitar informació sobre la transmissió d'hepatitis C en el marc del 'chemSex', l'elaboració d'estratègies individualitzades amb la finalitat de reduir danys i riscos i la promoció del cribratge de VIH tant presencial com en xarxa.

Les organitzacions LGTBI, que ofereixen de forma gratuïta, anònima i confidencial la prova ràpida de VHC (hepatitis C), han decidit incloure a la pàgina web el "test d'identificació de pràctiques de risc" i el projecte "Testa't plus" del centre d'Estudis Epidemiològics sobre el VIH de Catalunya (CEEISCAT).