Sant Pau prova un model d'holografies 3D per a cirurgies d'alta complexitat

25.02.2020 | 12:21

L'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha presentat aquest dilluns, per primera vegada a Espanya, l'ús d'un model anatòmic hologràfic 3D per a intervencions d'alta complexitat, en què han col·laborat la Mobile World Capital i la companyia Newtonlab.

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, juntament amb el director de Servei de Cirurgia General i Digestiva, el doctor Antonio Moral; la directora de l'Hospital Sant Pau, Gemma Craywinckel, i el director 5G del Mobile, Eduard Martí, han presentat en roda de premsa aquesta nova tecnologia.

Aquest nou model anatòmic hologràfic permet que el cirurgià vegi, mentre està operant, la imatge en 3D reconstruïda de l'anatomia del pacient que està intervenint. La imatge en 3D s'ubica a l'interior d'una espècie de piràmide, de gairebé dos metres d'ample, en la qual es pot moure a conveniència del cirurgià, sense tocar res, de manera que es preserva l'esterilitat de les seves mans. La resta de l'equip mèdic que està al quiròfan també pot veure al mateix temps les imatges anatòmiques del pacient i no cal que ningú surti de la sala d'operacions per consultar els escàners en cas de dubte, com es feia fins ara.