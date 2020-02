La meitat de la població mundial serà miop l'any 2050, segons l'OMS

Salut visual

Joan Gispets i Parcerisas. Òptic-optometrista. Degà de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la UPC

24.02.2020 | 17:44

El paleolític suposa el 99% de la història de l'evolució dels humans. Durant tot aquest temps, i en bona mesura fins a la revolució industrial, les necessitats visuals que han anat configurant el nostre sistema visual han estat: la vida i les activitats en espais oberts, la preeminència de la visió de lluny i, també, molta llum natural.

La industrialització, l'educació obligatòria i, darrerament, la generalització de les pantalles de visualització de dades, en especial els mòbils, han modificat radicalment les nostres necessitats i experiències visuals.

Els nens, des de ben petits, i els joves comencen a fer servir els mòbils per a veure vídeos i participar a les xarxes socials. Les distàncies d'observació són curtes, la il·luminació ambiental sol ser baixa i artificial i es practiquen menys activitats a l'aire lliure. Tot plegat són unes condicions que no s'assemblen gens a les que han configurat el nostre sistema visual tal i com és, des d'un punt de vista evolutiu. Aquest canvi sobtat de necessitats i condicions porta a l'aparició de nous problemes i a l'increment exponencial de problemes existents. La miopia és un d'aquests. L'Organització Mundial de la Salut preveu que l'any 2050 la meitat de la població mundial serà miop.

Els professionals de la salut visual estem treballant per oferir a la població eines de prevenció i control d'aquesta condició. Entre aquestes un ús adient de les pantalles de visualització de dades és la nostra recomanació fonamental per una bona salut visual.