Degeneració macular, causes i efectes

Degeneració macular, causes i efectes

Salut visual

22.02.2020 | 04:00

En la degeneració macular es produeix una alteració degenerativa de la part central de la retina, coneguda com a màcula. La seva detecció precoç és bàsica per evitar la ceguesa; sobretot en els col·lectius de més risc.La retina és, segons la Societat Espanyola d'Oftalmologia, una fina capa de teixit sensible a la llum que recobreix la part interna de l'ull."Els raigs de llum s'enfoquen sobre la retina i aquesta els transforma en informació que viatja al cervell a través del nervi òptic, perquè ...