El coll i l'escot, claus per seduir

Bellesa

25.02.2020 | 09:46

Quan s'acosta el bon temps el cos comença a descobrir-se a l'aire i al sol i hi ha dones a les qui els agrada presumir d'escot. Un pit esvelt amb la pell del coll ben cuidada és la condició indispensable per a presumir d'un escot seductor. En la seva hidratació està la clau de la seva bellesa. Cal tenir en compte que l'equilibri del rostre i del coll és essencial per aconseguir una aparença harmoniosa. Per això abans de l'estiu és un bon moment per tenir cura de la pell d'aquesta zona, ...