La mala qualitat del son és un factor risc per a les malalties neurològiques

Efe

20.02.2020 | 12:22

La mala qualitat del son és un factor de risc per a l'inici de malalties neurològiques o neuropsiquiàtriques, segons els investigadors del Barcelona Brain Health Initiative, de l'Institut Guttmann. Els científics han analitzat les dades recollides de més de 4.500 persones voluntàries després d'un any de seguiment, segons va informar ahir l'Institut Guttmann.

L'autor principal de l'estudi, Gabriele Cattaneo, ha explicat que "s'ha observat un risc més gran de patir depressió en la població femenina, i una part d'aquest risc està estretament lligada a una pitjor qualitat del son".

Impulsat per l'Institut Guttmann i "la Caixa", l'estudi es va posar en marxa l'any 2017 i pretén descobrir el que es pot fer per mantenir sa el cervell al llarg de la vida, i quines intervencions sobre l'estil de vida influeixen en la promoció de la salut individual.

"A més, hem vist que hi ha una relació entre una pitjor qualitat del son i la presència d'altres malalties, com l'hepatitis o la hipertensió, per exemple, així com entre una baixa activitat física i aquestes mateixes patologies", ha precisat Cattaneo.

Els 4.500 participants voluntaris en l'estudi estaven sans i tenien entre 40 i 65 anys; a 2.353 se'ls va fer un seguiment durant un any.

D'aquests, 73 han estat diagnosticats de noves malalties neurològiques i neuropsiquiàtriques al llarg d'aquest any, dels quals 53 tenien depressió.