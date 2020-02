Vall d'Hebron estudiarà la relació entre el còlon irritable i la depressió

Recerca mèdica

12.02.2020 | 12:15

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona lidera un estudi de la Unió Europea que estudiarà l'associació entre les malalties intestinals, com la síndrome d'intestí irritable (conegut com a còlon irritable), i els trastorns mentals, com la depressió i l'ansietat, en què participaran 800 pacients.

El projecte s'anomena Discoverie (Desenvolupament, diagnòstic i prevenció de malalties somàtiques i trastorns mentals relacionats amb el gènere en la síndrome d'intestí irritable a Europa), en el qual participen institucions sanitàries de deu països europeus i els EUA, universitats, centres de recerca i empreses.

Discoverue està coordinat pel doctor Javier Santos, de la Unitat de Gastroenterologia de la Vall d'Hebron, i pel doctor Josep Antoni Ramos-Quiroga, cap de Servei de Psiquiatria del mateix centre, i comptarà amb la col·laboració de metges especialistes en fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica que visiten en aquest hospital.

Santos i Ramos-Quiroga han donat a conèixer avui dimarts en roda de premsa a Barcelona l'objectiu d'aquest projecte europeu, que pretén identificar la relació entre la síndrome de l'intestí irritable i els trastorns mentals (ansietat generalitzada i depressió) i somàtics (fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica).

El doctor Ramos-Quiroga ha explicat que "el projecte ha de determinar els mecanismes subjacents de les funcions de sistema intestinal i del sistema nerviós central i la seva interacció amb l'eix perifèric microbiota-intestí-cervell".