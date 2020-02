Uns 800 mil catalans tenen una malaltia autoimmune

Efe

03.02.2020 | 12:44

Un total de 799.003 persones van ser diagnosticades amb alguna malaltia autoimmune entre els anys 2012-2017 a Catalunya, cosa que representa una prevalença del 10,61 per cent sobre una població de 8 milions d'usuaris de la sanitat pública.

Aquestes dades formen part d'un estudi elaborat per metges d'atenció primària i comunitària, experts en malalties autoimmunes i també científics estadístics, a partir del Programa d'analítica de dades per a la investigació i la innovació en salut (Padris) de l'Agència de Qualitat i avaluació sanitàries de Catalunya (Aquas).

El coordinador de l'estudi i president de la Societat Catalana Familiar i Comunitària (Camfic), Antoni Sisó, ha explicat en una entrevista a Efe que s'han abordat les 78 malalties autoimmunes més significatives.

Entre aquestes, no hi ha les malalties rares que afecten cinc o menys persones de cada 10 mil habitants, perquè s'ha volgut vetllar al màxim per l'anonimat de les dades, "i amb un risc mínim de reidentificació", ha precisat el doctor Sisó.

Els deu principals trastorns més detectats han estat la tiroideitis (4,83%), que és una afecció causada per una reacció del sistema immunitari contra la glàndula tiroide; la psoriasi (1,64%), que provoca inflamació crònica de la pell, enrogiment, escates platejades i irritació; i la diabetis mellitus tipus I, amb un 1,90%.