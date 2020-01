Descarten el cas de coronavirus d'un home ingressat a Barcelona

Epidèmia a la Xina

29.01.2020 | 13:08

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha descartat que l'home de 33 anys procedent de la zona de Wuhan (Xina) ingressat a l'Hospital Clínic pateixi el coronavirus detectat en aquesta ciutat xinesa, després que les proves de laboratori han donat negatiu.

L'home, que estava allotjat en un hotel de Barcelona i procedia de la zona de Wuhan, on han sorgit els primers casos, va tenir ahir símptomes compatibles amb el nou virus i per això avui ha estat traslladat al Clínic, hospital de referència per a aquests casos i on ha estat aïllat fins que els resultats de les proves han descartat que tingui el nou coronavirus.

L'estat d'aquesta persona no és greu i s'ha traslladat a l'Hospital Clínic perquè és en aquest centre on es fan les proves de laboratori a Catalunya que han de determinar si és positiu o negatiu del coronavirus.

Les sospites d'aquest pacient van sorgir perquè havia estat en els últims catorze dies a la zona de Wuhan, que es considera la zona zero del virus, i perquè pateix diversos dels seus símptomes, com tos, mal de coll, febre i sensació de manca d'aire.

En els casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, insuficiència renal i, fins i tot, la mort.

El coronavirus es transmet per via respiratòria a través de petites gotes respiratòries i pel contacte estret amb les secrecions infectades.

El període d'incubació de la malaltia és d'entre dos i un màxim de catorze dies, de manera que si en els catorze dies posteriors a la tornada d'un viatge a la ciutat de Wuhan es presenten símptomes de problemes respiratoris, s'ha de comunicar als serveis sanitaris.

El 061 SalutRespon ha incorporat un servei de traducció a disposició dels professionals de la salut que ho necessitin per comunicar-se amb la població xinesa resident a Catalunya.

El departament de Salut de la Generalitat ha disposat un protocol, basat en l'evidència científica i d'acord amb les directrius de l'OMS i en coordinació amb el Ministeri de Sanitat i la Xarxa de Vigilància Epidemiològica Europea, per atendre els casos sospitosos d'aquest nou virus.