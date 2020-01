Un responsable del Clínic recorda que la mortalitat del coronavirus és baixa

Epidèmia

28.01.2020 | 12:29

El cap del servei de microbiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Jordi Vila, ha explicat a Efe que la mortalitat del coronavirus és baixa i ha recordat que els hospitals "estan preparats per fer front a la possible arribada de l'epidèmia".

Vila ha tranquil·litzat sobre els efectes del virus ja que "es disposa d'un sistema de diagnòstic que permet conèixer en tres hores si els símptomes corresponen al coronavirus o no, que és el més probable" i que "s'ha anat molt ràpid en la resposta a l'epidèmia" perquè "ara disposem de mètodes impensables fa 15 o 20 anys per estudiar la patologia".

El cap del servei de microbiologia del Clínic, que també és president de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, ha parlat amb Efe del coronavirus en ocasió de la seva participació aquest dilluns en unes jornades sobre malalties infeccioses a Barcelona.

Jordi Vila ha alertat que "hi ha el risc que s'estengui el coronavirus per Espanya, només cal que arribi una persona amb el virus procedent de la Xina", però tot i així ha remarcat que "no s'ha d'esperar una gran mortalitat amb el coronavirus".

El sistema de vigilància epidemiològica de Catalunya ha estudiat fins ara 16 casos de possibles afectats pel coronavirus, que finalment han estat negatius i no han suposat l'activació de l'alarma de moment.

Per als responsables del sistema d'emergència, el risc que s'estengui el coronavirus és "extremadament baix" en no existir rutes d'avió directes des de Barcelona amb Wuhan, la zona de la Xina des de la qual s'ha estès l'epidèmia.

Davant la possible arribada de l'epidèmia, Vila ha demanat precaució per evitar potencials contagis, ja que el coronavirus es transmet per les vies respiratòries, cosa que facilita la seva propagació en comparació a altres tipus de malalties infeccioses com les intestinals.

A més, una persona pot incubar el coronavirus sense presentar símptomes durant 15 dies, cosa que augmenta el risc de transmissió, adverteix el metge del Clínic, per això ha aconsellat "mantenir el mateix tipus de precaucions que en cas de grip, com rentar-se les mans o usar mascareta".

Amb el coronavirus s'espera una situació similar a la de ceps anteriors de virus, amb una mortalitat baixa, tot i que "no es pot saber del tot com es comportarà" perquè "no podem comparar ceps amb la mateixa precisió que amb la grip".

Vila ha insistit a fer una crida a la calma i ha reiterat que els hospitals estan "preparats per fer front" al coronavirus.